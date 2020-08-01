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Пять тюменских команд встретятся в финале КВН

Общество, 08:09 21 августа 2020

ДЮЦ «Авангард» | Фото: ДЮЦ «Авангард»

Пять сборных команд КВН примут участие в финале игр 21 августа. В состав команд вошли учащиеся 16 школ Тюмени, сообщают организаторы.

В финале КВН встретятся: "Внуки бабы Зины", "Смешарики", "Микс", "Выход есть!", "Так, стоп!".

"Лучшие шутки войдут в новые сценарии, - рассказала автор проекта, педагог дополнительного образования ДЮЦ "Авангард" Лариса Антропова. - Ребятам предстоит с помощью руководителей, работающих дистанционно, серьезно потрудиться, много репетировать. Ведь каждая команда мечтает победить! В финале будут подведены и итоги конкурсов! Подарки ждут всех!".

Накануне тюменские кэвээнщики детско-юношеского центра "Авангард" встречались на сцену в сквере им. Александра Моисеенко на ул. Одесской. Здесь прошел полуфинал игр лета 2020 г.

21 августа определится финалист игр КВН.

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# КВН

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