Одностороннее движение введут на улице Якова Точединова в Тюмени
| Фото: Департамент дорожной инфраструктуры администрации Тюмени
Одностороннее движение от ул. Якова Точединова к 1-ой ул. Молодежной в Тюмени вводится 8 сентября, сообщает департамент дорожной инфраструктуры администрации Тюмени.
Решение принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Центрального административного округа администрации города. Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.