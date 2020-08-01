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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Одностороннее движение введут на улице Якова Точединова в Тюмени

Общество, 08:43 21 августа 2020

Департамент дорожной инфраструктуры администрации Тюмени | Фото: Департамент дорожной инфраструктуры администрации Тюмени

Одностороннее движение от ул. Якова Точединова к 1-ой ул. Молодежной в Тюмени вводится 8 сентября, сообщает департамент дорожной инфраструктуры администрации Тюмени.

Решение принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Центрального административного округа администрации города. Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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# дорожное движение , ограничение

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