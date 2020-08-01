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Викуловчанам предлагают отметить День Российского флага десертом

Общество, 09:16 21 августа 2020

Фото из сообщества "Большая перемена" во ВКонтакте

Поучаствовать в челлендже "Сладкая история" приглашают викуловчан специалисты молодежной политики в День государственого флага РФ.

Для этого нужно приготовить десерт в цветах триколора, поделиться его фото в официальном сообществе конкурса "Большая перемена" во ВКонтакте и передать эстафету родственникам и друзьям. В публикации нужно указать автора работы, его возраст, регион и место проживания и хэштеги #Сладкая История и #БольшаяПеремена.

Также до 22 августа можно присоединиться ко флешмобам "Вперед, Россия!" и "Цвета моей родины". Для участия в первом нужно исполнить танец, снять его на видео и разместить в сообществе "Большая перемена" с хэштегами #ВпередРоссия, #ЦветМоейРодины и #БольшаяПеремена. Для второго – здесь же опубликовать фотоколлаж в цветах российского флага.

21 и 22 августа можно опубликовать в соцсетях свое фото с флагом России и рассказ о событиях из жизни, связанных с поднятием триколора. Обязательно нужно указать хэштеги #МойФлагМояИстория, и #ДеньФлага. В эти же дни можно проверить свои знания о символике России в квиз-викторине здесь.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , День государственного флага , молодежь , челлендж

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