Сто портфелей для первоклассников собрали тюменские активисты

| Фото: растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Сто портфелей для первоклассников Тюмени со всеми необходимыми для школы канцелярскими принадлежностями передали отделению профилактики регионального центра "Семья" активисты областного отделения Российского детского фонда.

Как сообщают авторы программы просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и родительской общественности в Тюменской области "Растим будущее", к концу недели у этих ярких и удобных портфелей появятся свои хозяева. Помощь благодаря ежегодной благотворительной акции "Портфель первокласснику!" традиционно получат ребята из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Неравнодушных тюменцев приглашают присоединиться к акции, которая продлится до 31 августа. Портфели в отделение благотворительного фонда можно приносить с 9 до 18 часов по адресу: проезд Геологоразведчиков, 14А, каб. 117. Телефон для справок: 20-15-49.

Мероприятие проводится Тюменским региональным отделением во всех территориях юга Тюменской области уже в одиннадцатый раз. За это время только от регионального отделения детям вручили 6 тыс. портфелей, в том числе 750 ранцев в 2020 году.