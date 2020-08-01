Сто портфелей для первоклассников собрали тюменские активисты
Сто портфелей для первоклассников Тюмени со всеми необходимыми для школы канцелярскими принадлежностями передали отделению профилактики регионального центра "Семья" активисты областного отделения Российского детского фонда.
Как сообщают авторы программы просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и родительской общественности в Тюменской области "Растим будущее", к концу недели у этих ярких и удобных портфелей появятся свои хозяева. Помощь благодаря ежегодной благотворительной акции "Портфель первокласснику!" традиционно получат ребята из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Неравнодушных тюменцев приглашают присоединиться к акции, которая продлится до 31 августа. Портфели в отделение благотворительного фонда можно приносить с 9 до 18 часов по адресу: проезд Геологоразведчиков, 14А, каб. 117. Телефон для справок: 20-15-49.
Мероприятие проводится Тюменским региональным отделением во всех территориях юга Тюменской области уже в одиннадцатый раз. За это время только от регионального отделения детям вручили 6 тыс. портфелей, в том числе 750 ранцев в 2020 году.