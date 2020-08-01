Лучшие практики подготовки лидеров в науке обсудят в Тюмени

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Круглый стол "Актуальные вызовы и лучшие практики в подготовке лидеров для научных, научно-технических проектов и лабораторий" пройдет в Тюмени 25 августа. Участники представят успешный опыт развития созданных НОЦ мирового уровня и обсудят вопросы работы перспективных НОЦ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В центре внимания будет интеграция в единую матрицу развития научно-образовательных центров и реализации федеральной программы стратегического академического лидерства. Модератором встречи станет научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика", ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Евгений Сженов.

Участие в круглом столе примут представители Министерства науки и высшего образования России, представители первой пятерки НОЦ и претенденты на нацпроектный статус. Также выступят авторы и эксперты, которые готовили и проводили стресс-тест системы высшего образования, ректоры ведущих университетов и эксперты топ-уровня в области науки и образования.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь или по электронной почте sciedu@protonmail.com.