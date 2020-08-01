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Около двухсот ленточек раздадут волонтеры жителям Лесобазы

Общество, 09:01 22 августа 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Около двухсот ленточек раздадут волонтеры жителям Лесобазы

Ленточки с триколором и буклеты об истории российского флага раздадут волонтеры в сквере Казачьи луга в Тюмени 22 августа с 10 до 13 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер по культурно-досуговым программам Центра русской культуры Надежда Омельченко, для жителей Лесобазы заготовили около 200 ленточек и столько же иллюстрированных буклетов.

Тюменцы и гости города получат ленточки-триколоры из рук представителей волонтерского отряда молодежного содружества Туры "МОСТ". А юных горожан в этот день во дворе дома № 22/2 на ул. Домостроителей ждет познавательная программа в рамках проекта "Тюменское лето". В программе — викторины, конкурсы, мастер-класс по созданию российского флага в различных техниках, например, аппликации. Продолжительность мероприятия с 10 до 13 часов 30 минут с перерывом.

Если погода будет пасмурной, то организаторы установят шатры. В случае, если пойдет сильный дождь, детей заведут в зал Центра русской культуры.

Инна Пахомова

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# волонтеры , День государственного флага , история , Лесобаза

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