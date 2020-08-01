Тюменские учителя соберутся на традиционный августовский педсовет

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Педагогический форум с использованием дистанционных технологий пройдет в Тюмени 24 и 25 августа, сообщает оперативный штаб по Тюменской области.

"Надо собрать руководителей школ области, чтобы они участвовали в живом разговоре и постановке задач на новый учебный год. Это около 150 человек. Учителя, классные руководители смогут участвовать в конференции дистанционно. В офлайн-формате конференция пройдет на уличных территориях школ", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

В программе форума - вебинары, онлайн-мастер-классы, дискуссии для руководителей школ, колледжей и детских садов, специалистов муниципальных органов управления образованием, методистов. На дистанционных образовательных треках учителя уже рассматривают лучшие практики. Например, на треке "Качество" говорили о возможностях детских технопарков. На треке "Цифра" проанализировали опыт дистанционного обучения и цифровую трансформацию образования. В эти же дни проходит областной конкурс "Педагог года". Учителя, воспитатели, психологи и дефектологи демонстрируют мастерство в онлайн-формате.

"Этот год особенный. Мы начинаем реализовывать поправки в Федеральный закон об образовании в части приоритета воспитания в школе. Вводим дополнительные гарантии для работы классных руководителей. Это федеральная мера поддержки, а значит, иные требования к организации их работы. Обеспечиваем бесплатное горячее питание для начальной школы", - отметил Алексей Райдер.

С 27 по 29 августа традиционные педагогические конференции пройдут во всех муниципалитетах региона.