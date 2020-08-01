  • 21 августа 202021.08.2020пятница
  • USD73,7711
    EUR87,4261
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лучших помощников вожатых выявят в Тюменской области

Общество, 19:21 21 августа 2020

Детский лагерь "Алые паруса" во ВКонтакте | Фото: Детский лагерь "Алые паруса" во ВКонтакте

Стартовал прием заявок на областной конкурс помощников вожатых. Участники получат возможность выполнить задания с 19 по 28 августа. Имя победителей творческого испытания назовут 4 сентября.

По информации организаторов, конкурс является заочным. Для участия в нем нужно заполнить и отправить заявку на адрес. Пройти тестирование, придумать мероприятие для детей.

Эксперты оставляют за собой право проверки представленной участником активности через антиплагиат. В случае выявления факта копирования из интернета, описание активности не оценивается, отмечают организаторы.

При оценивании мероприятия для детей будут учитываться: педагогическая ценность, познавательно-обучающая и/или воспитательная значимость; грамотность; наличие основной идеи; оригинальность и авторский подход и другое. Максимально за разработанную активность участник может получить 15 баллов.

Основная цель конкурса - выявление мастерства вожатых тюменского региона, повышение престижа профессии вожатых.

Конкурс среди вожатых проводится в рамках проекта "Школа капитанов" при финансовой поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вожатые , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:25 21.08.2020В Тюмени дали старт фестивалю "Сны улиц"
19:21 21.08.2020Лучших помощников вожатых выявят в Тюменской области
19:09 21.08.2020Квест "Вместе весело семьей" пройдет на набережной Туры
18:52 21.08.2020Новую методику хирургического лечения аритмии внедрили тюменские медики