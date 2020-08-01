Лучших помощников вожатых выявят в Тюменской области

| Фото: Детский лагерь "Алые паруса" во ВКонтакте | Фото: Детский лагерь "Алые паруса" во ВКонтакте

Стартовал прием заявок на областной конкурс помощников вожатых. Участники получат возможность выполнить задания с 19 по 28 августа. Имя победителей творческого испытания назовут 4 сентября.

По информации организаторов, конкурс является заочным. Для участия в нем нужно заполнить и отправить заявку на адрес. Пройти тестирование, придумать мероприятие для детей.

Эксперты оставляют за собой право проверки представленной участником активности через антиплагиат. В случае выявления факта копирования из интернета, описание активности не оценивается, отмечают организаторы.

При оценивании мероприятия для детей будут учитываться: педагогическая ценность, познавательно-обучающая и/или воспитательная значимость; грамотность; наличие основной идеи; оригинальность и авторский подход и другое. Максимально за разработанную активность участник может получить 15 баллов.

Основная цель конкурса - выявление мастерства вожатых тюменского региона, повышение престижа профессии вожатых.

Конкурс среди вожатых проводится в рамках проекта "Школа капитанов" при финансовой поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Анжела Лебедева