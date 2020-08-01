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Организаторы детского отдыха региона встретятся на фестивале "Дорогой открытий"

Общество, 08:45 24 августа 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Лучших cпециалистов в области детского отдыха определят в Тюменской области на фестивале методических идей "Дорогой открытий". Основная часть конкурсов пройдет с 15 сентября по 15 октября в заочном и дистанционном формате. Конкурс медиа-центров стартовал 10 августа, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Ожидается более 250 участников, которые представят наработки на конкурсе сценариев, методических сборников, методических идей, а также поборются за звание лучших в профессии. На фестивале традиционно отметят сотрудников по итогам летней оздоровительной кампании и обладателей звания "Персона лета".

В рамках конкурса профессионального мастерства пройдет серия творческих и спортивных мастер-классов на площадке Zoom.

"Уверены, что на фестивале, как и раньше, будут представлены лучшие наработки, в том числе появившиеся в период пандемии. У многих лагерей в этом плане сформировался свой позитивный опыт, будем с ним знакомиться и перенимать лучшие идеи, учиться друг у друга", - подчеркнула президент Ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

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# Лариса Шилова , летний детский отдых

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