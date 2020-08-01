На ремонт школы Уватского района освоят 36 млн рублей из областного бюджета

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Первый этап капитального ремонта здания школы в пос. Демьянском Уватского района начался. Рабочие отремонтируют кровлю и укрепят фундамент. На эти цели направлено 36 млн рублей из областного бюджета, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Представитель подрядчика Алексей Бальчугов сообщил, что прямую рулонную кровлю объемом 2,5 тыс. кв. метров заменят на скатную объемом 3,5 тыс. кв. метров. При монтаже будет учтена ветряная нагрузка.

По техническому заданию будет выполнено: устройство вентиляции, паро- и гидроизоляции, водосточной системы, снегозадержателей, установка противопожарной двери на чердаке, антикоррозионное покрытие металлических балок, огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей, молниезащита.

Кроме того, проведут усиление фундамента путем устройства дополнительных монолитных участков с последующим устройством гидроизоляции.

Ход ремонтных работ не скажется на учебном процессе, отметили в администрации Уватского района. 260 учащихся школы будут попадать в здание через специально отведенные входы-выходы.

Добавим, второй этап капремонта Демьянской школы подразумевает ремонт фасада. Эти работы запланированы на 2021 год.