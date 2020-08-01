Тюменская область вошла в "желтую зону" по распространению COVID-19

www.mos.ru, Е.Самарин www.mos.ru, Е.Самарин

Удовлетворительной назвал обстановку по распространению коронавирусной инфекции в Тюменской области эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, сообщает РИА Новости.

Он сгруппировал регионы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости. Самая сложная обстановка - в "красной зоне". В нее вошли Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Сахалинская, Курганская, Кировская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым и Алтайский край. За минувший месяц "красную зону" покинули Коми, Севастополь и Оренбургская область.

Тюменская область вошла в "желтую зону". Здесь, по расчетам Агаси Тавадяна, ситуация удовлетворительная. Также "желтыми" он считает Санкт-Петербург, Севастополь, Якутию, Ханты-Мансийский автономный округ, Республику Марий Эл, Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятию, Чувашию, Хакасию, Республику Коми, Нижегородскую, Калужскую, Ульяновскую, Калининградскую, Архангельскую, Смоленскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Астраханскую, Омскую, Костромскую, Свердловскую, Вологодскую и Оренбургскую области, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

В число "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и Волгоградскую области, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, а также Республику Мордовия.

Самыми благоприятными – "зелеными" регионами, где ситуация нормализовалась, он назвал Карачаево-Черкесию, Адыгею, Тыву, Магаданскую, Новгородскую, Московскую, Брянскую, Тверскую и Курскую области, Забайкальский и Приморский края.