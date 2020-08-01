Тюменцев зовут на игру "Сто к одному" с представителями молодежных сообществ

| Фото: ТюмГУ (архив) | Фото: ТюмГУ (архив)

Выпуск игры "Сто к одному" с представителями инициативных молодежных сообществ Тюмени начнется 21 августа в 19 часов, сообщает мультицентр "Моя территория".

Участники попытаются угадать наиболее распространенные ответы людей на предложенные вопросы. Суть игры заключается в том, что на задаваемые вопросы невозможно дать однозначный объективный ответ.

Мультицентр "Моя территория" продолжает серию развлекательно-познавательных онлайн-встреч с представителями молодежных сообществ города. Горожане узнали о трендовых событиях в сети, важность приобщения к культуре рационального использования ресурсов, об основах режиссуры, обсудили мифы, лайфхаки и тенденции развития современных технологий.

"На этой неделе мультицентр "Моя территория" совместно с сообществами города решили делиться знаниями с помощью мастер-классов. Такой формат позволит не только получить полезную и интересную информацию, но и поможет на практике воплотить в жизнь различные идеи, — поделилась продюсер пространства мультицентра "Моя территория" Валерия Харина.

22 августа в 19 часов желающие смогут присоединиться к мастер-классу по мобильной фотографии. А 23 августа в 20 часов выйдет очередной выпуск шоу с лидерами команд-победительниц конкурса проектов "Моя идея.Pro" "По факту". Эфир будет доступен в группе.

Участие в эфирах бесплатное. Узнать о дальнейших выпусках можно в группе во Вконтакте.