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Молодые стоматологи Ишима получают служебное жилье

Общество, 17:24 21 августа 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врач Ольга Сычева из Ишимской стоматологической поликлиники получила служебное жилье. Помощь в решении квартирного вопроса оказала администрация города, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Аренда квартиры — дело хлопотное и, что самое главное, недешевое. Те, кто живут в похожих условиях, меня поймут, - говорит стоматолог Ольга Сычева. - Когда у тебя маленький ребенок, расходы и без того немаленькие. Сейчас же я почувствовала некую финансовую стабильность, ведь сумма коммунальных платежей за служебную квартиру в разы меньше арендной платы".

Квартиры молодым специалистам сферы здравоохранения в Ишиме выделяют из муниципального жилого фонда. Помимо этого, закрепиться на работе им помогает наставничество, отмечает главврач стоматологической поликлиник.

"Избегать ошибок в работе им помогает налаженная в поликлинике система наставничества, — говорит главный врач поликлиники Дмитрий Бойко. – В течение первого полугода работы за каждым новичком закреплен врач с опытом работы. Наставник помогает в решении сложных производственных вопросов, учит принимать самостоятельные решения. И по истечении срока наставничества старшие коллеги в любое время готовы помочь советом".

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# Ишим , квартира , стоматологи

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