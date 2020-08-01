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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские школьники нарисовали российский флаг из отпечатков ладошек

Общество, 13:10 21 августа 2020

фото Марии Ганиной | фото Марии Ганиной

Мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага РФ, прошли в пришкольном лагере гимназии №12 в Тюмени. Ребята разучили мнемонические стихотворения о порядке цветов на флаге, нарисовали российский триколор из отпечатков ладошек.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" старший воспитатель лагеря Мария Ганина, с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, массовые мероприятия в пришкольном лагере не проводятся. Поэтому работа велась внутри отрядов.

фото Марии Ганиной | фото Марии Ганиной

"В каждом из отрядов школьники вместе с воспитателями и вожатыми разучивали мнемонические стихотворения для запоминания порядка цветов флага. Вот одно из них: "Белая березка, синий неба цвет, красная полоска, солнечный рассвет". Дети с удовольствием запоминали эти строки и удивлялись тому, как просто можно запомнить расположение цветов на российском флаге", - рассказала она.

Каждый из отрядов принял участие в игре по станциям, где ребята узнавали о гербе и флаге Тюмени и по очереди заполняли полоски российского флага, обводя свои ладошки.

фото Марии Ганиной | фото Марии Ганиной

"У нас получился такой школьный российский флаг из ладошек учеников. Ребята с азартом подошли к его созданию. Дети у нас маленькие с нулевого по пятый классы, поэтому им было полезно это запомнить", - добавила Мария Ганина.

Любовь Голышева

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# День флага , пришкольный лагерь

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