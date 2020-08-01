Рязанские стерхи прижились на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Мониторинг места обитания стерхов провели специалисты в Куноватском заповеднике Шурышкарского района на Ямале. Выяснилось, что птицы здоровы, совершают регулярные перелеты и полностью адаптировались к обитанию в бассейне реки Куноват, сообщает правительство округа.

Четырех самок и двух самцов для Ямала вырастили в Рязанской области в Окском государственном биосферном заповеднике. В округ их передали в июне 2020 года. Птицы помечены GSM-передатчиками для определения процента их выживания и уточнения миграционного пути.

Во время экспедиции были обследованы места гнездования стерхов и проводилось анкетирование местных жителей на предмет встреч журавлей в период гнездования и весенне-осенней миграции.

Восстановление обской популяции стерха реализуется в тесном сотрудничестве с Китаем, Узбекистаном и Казахстаном для организации альтернативных мест зимовки птиц. Основная цель проекта - увеличение численности обской популяции белого журавля до 50 особей. Это необходимый минимум для успешного восстановления популяции стерха в ЯНАО.