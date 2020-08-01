Из-за ремонта коллектора ограничат движение по улице Широтной в Тюмени

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

"Росводканал Тюмень" отремонтирует самотечный канализационный коллектор под ул. Широтной. Из-за этого будет ограничено движение по ул. Широтной на участке пересечения с проездом 9 мая в сторону ул. Мельникайте с 22 по 31 августа, сообщает компания.

Необходимость проведения ремонтных работ стала очевидна при плановом осмотре и промывке подземных коммуникаций.

"При обследовании коллектора были выявлены серьезные разрушения камеры. С целью предупреждения провала дорожного полотна, обеспечения безопасности горожан и надежности системы водоотведения будет проведен ремонт. Коллектор пролегает на глубине пять – шесть метров. Чтобы демонтировать разрушенную камеру и установить новую, потребуется вскрыть дорожное полотно", - пояснил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.