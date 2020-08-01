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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более двадцати нерегулируемых "зебр" возьмут на контроль в Тюмени

Общество, 13:21 21 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

22 нерегулируемых пешеходных перехода в Центральном административном округе Тюмени возьмут на контроль сотрудники ГИБДД во время рейда 21 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Среди этих "зебр" есть те, на которых за последние два года произошли наезды на людей, переходящих дорогу.

“Главный акцент в ходе рейда, который пройдет во второй половине дня – предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД из различных служб Госавтоинспекции будут контролировать движение водителей и пешеходов прямо у "зебр", что не даст возможности нарушать ПДД. Для предупреждения водителей и пешеходов автоинспекторы будут использовать сигналы свистков”, — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД выяснили опасные ситуации, которые можно избежать. Водители заранее не предпринимают меры безопасности, подъезжая к "зебрам", поэтому не успевают затормозить при появлении людей на этих участках. Не все водители останавливаются у пешеходных переходов, если в соседних рядах остановились или притормозили другие автомобилисты, пропуская пешеходов. Люди перебегают дорогу, не убедившись, что все водители их видят. Переход дороги в наушниках не позволяет увидеть или услышать опасность. Некоторые пешеходы вообще не смотрят на дорогу, начиная переходить.

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# водители , ГИБДД Тюменской области , пешеходные переходы , пешеходы

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