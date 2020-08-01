Маршрут № 36 в Тюмени пойдет по другой схеме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Схема движения и расписание муниципального маршрута регулярных перевозок № 36 "Центральный рынок – с/о "Лаванда" изменится с 1 сентября, сообщает Тюменьгортранс.

Маршрут будет следовать до конечной остановки "с/о "Лаванда" и обратно через с/о "Березняки" по улице Ярковской. Из схемы движения в прямом и обратном направлениях исключаются остановки "ул. Богандинская", "ул. Нефтеюганская" и "с/о "Луч" (в направлении города). Появятся новые остановочные пункты "ул. Ярковская", "ул. Ноябрьская" в двух направлениях и промежуточные остановочные пункты "с/о "Березняки", "ДК Орфей" (в прямом и обратном направлении), "ул. Семена Шахлина" (из города).

Расписание в ближайшие дни появится на сайте МКУ "Тюменьгортранс" tgt72.ru , в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и на остановках по маршруту следования. Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.