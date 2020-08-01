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Шесть предприятий Ямала получат гранты губернатора

Общество, 09:18 24 августа 2020

yamburg-dobycha.gazprom.ru | Фото: yamburg-dobycha.gazprom.ru

Шесть предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа стали победителями окружного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях. Они получат гранты губернатора в размере от 28 до 100 тысяч рублей для частичного возмещения затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, сообщает правительство ЯНАО.

Победителей выбрали в двух номинациях. Среди предприятий со среднесписочной численностью до 500 человек наибольшее количество баллов набрали МУП "Надымские городские электрические сети" (Надымский район) и АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" (Новый Уренгой).

В категории компаний с численностью. Сотрудников более 500 человек лучшими стали ООО "ЯРГЕО" (Надымский район), ООО "Газпромнефть-Автоматизация" (Ноябрьск), ООО "Газпром добыча Ямбург" (Новый Уренгой), ООО "НОВАТЭК-Пуровский ЗПК" (Пуровский район).

Всего заявки на участие в конкурсе подали 17 ямальских организаций. Особое внимание уделялось отсутствию на производстве несчастных случаев с тяжелым, групповым и смертельным исходом, профессиональных заболеваний, а также соблюдению всех норм и правил по охране труда.

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# бизнес , конкурс , предприятия , ЯНАО

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