Спектакль о Гоголе представят тобольские артисты в новом сезоне

| Фото: Тобольский театр во ВКонтакте | Фото: Тобольский театр во ВКонтакте

Спектакль о Гоголе представят зрителям артисты Тобольского драматического театра им. Петра Ерщова в новом сезоне, который стартует 4 сентября. Постановкой займется приглашенный режиссер Станислав Губанищев.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор Тобольского драматического театра имени Петра Ершова Евгений Пономарев.

Тоболяки любят театр. Это подтверждает то, что после размещения в социальных сетях анонса об открытии театра после карантина, было опубликовано немало добрых, приветливых постов. Артисты за пять месяцев разлуки соскучились по благодарному зрителю.

"Артисты полноценно приступили к репетициям спектаклей текущего репертуара. Более пяти месяцев были без тренинга, что-то нужно вспомнить, сделать вводы. 4 сентября открываем сезон, - рассказывает Евгений Пономарев. - Кроме спектакля "Лев Гурыч Синичкин", который хотели показать на День театра, но закрылись к тому времени, готовим для наших зрителей большое праздничное действие, которое начнется буквально с порога театра. Это будут мастер-классы, интерактивы, новая выставка в фойе".

Спектакль "Лев Гурыч Синичкин" в афише Тобольской драмы живет шесть лет, с момента открытия здания театра после реконструкции. По словам директора, он любим зрителями, тем, что комедия и о театре, его сути.

Вскоре в репертуаре тобольских артистов появится новая постановка. Над ней будет работать приглашенный режиссер - Станислав Губанищев.

"Мы приступим к постановке нового спектакля "Однажды Гоголь вышел из кареты" на средства гранта правительства Тюменской области. Это будет спектакль-фантазия по произведениям Николая Гоголя. Опыт работы со Станиславом Губанищевым у на есть. В 2019 году реализовали интерактивный проект - спектакль-диалог "Горе от ума"".

Евгений Пономарев планирует показать "Горе от ума" тоболякам вне стен театра, мест для творческого общения в городе предостаточно.

В сентябре тобольские артисты подготовили для зрителей восемь спектаклей для взрослых и четыре – для детей. Надеемся, сказал Евгений Пономарев, что на всех будет аншлаг, даже несмотря на действующие меры санитарной безопасности.

Анжела Лебедева