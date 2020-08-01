В Тюмени дали старт фестивалю "Сны улиц"

| Фото: Фестиваль уличных театров «Сны улиц» | Тюмень | Фото: Фестиваль уличных театров «Сны улиц» | Тюмень

Старт любимому многими фестивалю уличных театров "Сны улиц" дали в Тюмени 21 августа. В мкр Европейский прошел уличный променад персонажей из спектакля "Мумий-land", а в мкр "Ямальский-1" - музыкальный перформанс с барабанами "Кракатау Батукада".

В этот раз фестиваль уличных театров пройдет в новом формате: спектакли будут показывать во дворах жилых комплексов.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Для жителей области "Сны улиц" — это всегда праздник! Невероятно талантливые артисты, эффектные спектакли, яркие костюмы, улыбки и аплодисменты зрителей — все в лучших традициях уличного театра", - сказала она.

Фестиваль "Сны улиц" покажет свои спектакли во дворах жилых комплексов 22 августа в Тюмени, 23 августа - в Тобольске. Коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары Тюмени и Тобольска будут радовать зрителей своим творчеством.

"Поздравляю @theatre_mimicriya с юбилеем фестиваля! 15 лет — это действительно серьезный возраст для любого творческого события. "Сны улиц" уже собирали огромную аудиторию и на Цветном бульваре, и в сквере "Комсомольский", и на площади перед драматическим театром. Уверена, новый формат проведения, пусть в режиме онлайн, но соберет еще больше любителей театра! Удачи!" - пожелала Елена Майер.

Анжела Лебедева