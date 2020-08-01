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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Полицейские установили российский флаг в самых красивых местах страны

Общество, 11:05 22 августа 2020

скриншот с видео МВД России | Фото: скриншот с видео МВД России

Российский триколор в самых красивых местах своего региона установили полицейские в честь праздника - Дня Государственного флага. Эти моменты запечатлены в видеоролике, который размещен на сайте ведомства.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские Крыма водрузили полотнище на фоне Крымского моста. Сотрудники поднялись с государственным флагом на вершины Кангаласского мыса в Якутии, горы Сугомак в Челябинской области и к знаменитым Столбам в Красноярском крае.

В Казани флаг установили у мечети Кул-Шариф. Поделились своими впечатлениями и поздравили россиян с праздником и в Приморском крае, на фоне острова Русский. "Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям. И пусть всегда в наших сердцах живет гордость за Россию, за наш государственный флаг", - уверен сержант полиции Андрей Соловьев.

На Кавказе полицейские подошли к подножию горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии и поднялись на смотровую площадку Сулакского каньона в Дагестане. В Нижнем Новгороде мероприятие прошло на набережной Федоровского, в Республике Карелия у уникального ансамбля на острове Кижи, в Республике Алтай на берегу Телецкого озера. А столичные полицейские провели акцию на ВДНХ.

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# День государственного флага , МВД России

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