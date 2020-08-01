  • 25 августа 202025.08.2020вторник
  • USD74,4184
    EUR87,9030
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Юные тюменцы нарисуют "Крылья ангела" на конкурс ко Дню матери

Общество, 08:09 25 августа 2020

многодетные-семьи.рф | Фото: многодетные-семьи.рф

К Всероссийской акции "Крылья ангела" присоединится Тюменская область в День матери 27 ноября, сообщает региональный департамент культуры.

Цель акции — привлечь внимание общества к вопросам материнства и детства, повысить общественный статус многодетных семей и утвердить формирование ценностных ориентаций у детей на добро и мир.

В рамках события до 1 октября проводится Всероссийский конкурс "Крылья ангела". В конкурсе оцениваются рисунки на тему "Ангел-хранитель". Для участия необходимо нарисовать рисунок, на котором изображен ангел, сфотографировать свою работу, выложить фото в социальные сети с хештегом #КрыльяАнгела2020 и заполнить заявку на сайте, прикрепив ссылку на пост.

Итоги конкурса подведут 10 октября, а лучшие работы участников будут напечатаны в книге-альбоме "Крылья ангела". Кроме того, победители будут награждены ценными подарками и получат именной сертификат от российского художника, действующего члена Российской Академии художеств, заслуженного художника РФ Никаса Сафронова.

Подробности и положение - на сайте акции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День матери , рисунки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:34 25.08.2020Тюменцев научат правильно работать с голосом
09:23 25.08.2020Тюменские дома до 15 сентября должны получить паспорта готовности к предстоящей зиме
09:12 25.08.2020Сергей Кравцов ответит онлайн на вопросы педагогов
09:01 25.08.2020Тюменские ученые предложили новый метод лечения болезни Альцгеймера