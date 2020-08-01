Юные тюменцы нарисуют "Крылья ангела" на конкурс ко Дню матери

| Фото: многодетные-семьи.рф | Фото: многодетные-семьи.рф

К Всероссийской акции "Крылья ангела" присоединится Тюменская область в День матери 27 ноября, сообщает региональный департамент культуры.

Цель акции — привлечь внимание общества к вопросам материнства и детства, повысить общественный статус многодетных семей и утвердить формирование ценностных ориентаций у детей на добро и мир.

В рамках события до 1 октября проводится Всероссийский конкурс "Крылья ангела". В конкурсе оцениваются рисунки на тему "Ангел-хранитель". Для участия необходимо нарисовать рисунок, на котором изображен ангел, сфотографировать свою работу, выложить фото в социальные сети с хештегом #КрыльяАнгела2020 и заполнить заявку на сайте, прикрепив ссылку на пост.

Итоги конкурса подведут 10 октября, а лучшие работы участников будут напечатаны в книге-альбоме "Крылья ангела". Кроме того, победители будут награждены ценными подарками и получат именной сертификат от российского художника, действующего члена Российской Академии художеств, заслуженного художника РФ Никаса Сафронова.

Подробности и положение - на сайте акции.