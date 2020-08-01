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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Курганской области обнаружили птичий грипп

Общество, 10:02 24 августа 2020

ИА Тюменская линия

Геном вируса птичьего гриппа выявили в патологическом материале домашних гусей в Частоозерском и Макушинском районах Курганской области.

Это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, вызывающая поражение органов дыхания и пищеварения. Наиболее восприимчивы индюки и куры. Переносчики инфекции - дикие птицы. Болезнь может протекать в форме эпизоотий, охватывая поголовья целых хозяйств и районов и приносить большой экономический ущерб. Для человека заболевание является наименее патогенным.

Управление Россельхознадзора обращает особое внимание владельцев ЛПХ на профилактику птичьего гриппа. Нельзя допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами, в том числе отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных подсобных хозяйствах. Также не рекомендуется потрошить лесную дичь на подворье и скармливать отходы домашним птицам.

Не рекомендуется поить птиц из открытых водоемов, где останавливаются дикие птицы – лучше обеспечить безвыгульное содержание, обустроить ограждения из сетки или навесы. Молодняк птиц нужно покупать в благополучных источниках, а не на рынках и в несанкционированных местах торговли. Корм для птиц нужно хранить в закрытой таре, весь инвентарь содержать в чистоте. При кормлении не стоит рассыпать корм на подворье, чтобы не привлекать диких птиц.

При первых признаках заболевания или непривычном поведении птиц и случаях внезапного массового падежа птицы необходимо немедленно обратиться в управление ветеринарии Тюменской области по тел. 8 (3452) 258-52 или управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам по тел. 8 (3452) 58-52-31.

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# Курганская область , птичий грипп

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