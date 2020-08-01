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В Тюмени строят новые дороги, которые свяжут микрорайоны Восточного округа с городом

Экономика, 11:54 24 августа 2020

tyumen-city.ru

Строительство новых улиц в микрорайонах Восточного округа Тюмени завершится до конца 2020 года, рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

По его словам, дороги свяжут микрорайоны Восточного округа с городом и будут основными для жителей квартала Ново-Патрушево.

На ул. Павла Шарова в новом микрорайоне Ново-Патрушево проложена ливневая канализация и завершено переустройство инженерных сетей. Строители, сообщает администрация Тюмени, заканчивают сооружение проезжей части длиной почти 2 км и шириной 7 м, устраивают тротуары, ширина которых составит более 2 м. Для любителей велоспорта, будут проложены велодорожки.

На ул. Александра Митинского идет устройство ливневой канализации, проезжей части, шириной 7 м, общая длина которой будет 680 м.

Одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", который активно реализуется в Тюмени, является создание комфортной среды и развитие дорожной инфраструктуры в местах жилой застройки.

С опережением графика специалисты приступили к строительству дороги по ул. Монтажников на участке от ул. Федюнинского до границы города. Улица будет продолжена на 1, 26 км и существенно облегчит выезд из микрорайона. Здесь будет четыре полосы движения, для удобства пешеходов – проложены тротуары и велодорожки. Окончательный срок строительства – 2021 год.

Однако на этом развитие дорожной инфраструктуры в новом районе не закончится, в планах у дорожников построить еще около 5 км дорог по улицам Посьета, Никитина, Трофимовой, Югринова и Быстрицкого.

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# национальный проект Жилье и городская среда , строительство дорог

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