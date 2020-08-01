В Тюменской области 41 тысяча детей получили соцвыплату

В Тюменской области 41 тысяча детей получили соцвыплату за три месяца | Фото: ИА "Тюменская линия" В Тюменской области 41 тысяча детей получили соцвыплату за три месяца | Фото: ИА "Тюменская линия"

41 тысяча детей в Тюменской области в возрасте от трех до семи лет получили социальную выплату по 5 тыс. 800 рублей на каждого ребенка. Данный вид поддержки назначен с 1 января 2020 года. Перечисления начались с 1 июня. Из федерального и регионального бюджета на эти цели освоено 1,6 млрд рублей, сообщает региональный департамент социальной поддержки.

Право на получение соцвыплаты в размере 5 тыс. 800 рублей - 50 % от прожиточного минимума в Тюменской области - имеют малоимущие семьи региона. И она никак не связана с пандемией коронавирусной инфекции, отмечают специалисты ведомства.

Прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет, включительно в Тюменской области начался 20 мая 2020 года. Около 10 тыс. семей, которые уже получают пособие на детей, по ним имеется информация о величине их дохода, выплата назначена автоматически в беззаявительном порядке. Перечисление денежных средств на счета граждан началось с 1 июня. Только за июнь семьям региона перечислено более 500 млн рублей, всего за три месяца произведено выплат на общую сумму 1,6 млрд рублей. Выплата осуществляется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджета.

Напомним, ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, включительно, то есть, до исполнения ребенку 8 лет для семей с небольшим среднедушевым доходом - это новая мера социальной поддержки, введенная по поручению президента РФ после послания к федеральному собранию 15 января 2020 года.

"Выплата назначается на один год, затем необходимо подать заявление на ее продление. В соответствии с действующим законодательством, впервые выплата осуществляется в месяце, следующем за месяцем принятия решения о предоставлении. В дальнейшем выплата осуществляется ежемесячно в течение месяца, но не позднее последнего числа месяца. Конкретный день выплаты законодательством не определен", - отметили в региональном департаменте соцразвития.

Все социальные выплаты и пособия, в том числе ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет, предоставляются строго в сроки, установленные действующим законодательством. Подробная информация о выплате размещена на порталах государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/, https://uslugi.admtyumen.ru/, официальной группе департамента социального развития Тюменской области в ВКонтакте.