Техкарты для лесовосстановления разработают в Тюменской области

Фото: rosleshoz.gov.ru Фото: rosleshoz.gov.ru

20% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления в Тюменской области с 2022 года будут занимать лесные культуры с закрытой корневой системой. Для этого в регионе разработают специальные технологические карты.

Вопрос обсудили представители областного департамента лесного комплекса, тюменских филиалов "Рослесинфорга" и "Рослесозащиты", тюменской лесной опытной станции на рабочей встрече с исполняющим обязанности начальника департамента лесного хозяйства по УФО Сергеем Куплевацким.

В Тюменской области большие объемы заготовки древесины приходятся на зимний период из-за труднодоступности некоторых участков. При недостаточном количестве жизнеспособного подроста ценных пород деревьев на этих участках требуется дополнительное лесовосстановление. Из-за переувлажненности и заболоченности местности использовать здесь технику для обработки и подготовки под посадку сложно, поэтому нужны научно-исследовательские работы по лесовосстановлению после рубок на таких участках.

Добавим, что в 2020 году в Тюменской области лесовосстановление и лесоразведение выполнено на 4 тыс. 34 га из запланированных 7 тыс. 600га – 53%.

Всего в УФО работы запланированы на 74 тыс. 306 га. На 1 августа план выполнен на 26,7%, посажено 19 тыс. 840 га.