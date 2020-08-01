Более одного гектара конопли уничтожили в Ялуторовском районе

static.mvd.ru static.mvd.ru

1 тыс. 200 кв. метров дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Ялуторовском районе. Выкашивание наркосодержащего растения проведено в рамках акции "Мак-2020", сообщает региональное управление МВД России.

Главная цель мероприятия – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.

Землевладельцев или землепользователей, которые не уничтожают растения, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказывают штрафом: на граждан до 2 тыс. рублей, на юридических лиц – до 40 тыс. рублей.

За незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений по ст. 231 УК РФ предусмотрено лишения свободы на срок до восьми лет.

Полицейские призывают граждан не оставаться в стороне и сообщать в полицию какую-либо информацию о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств растительного происхождения. Работа в данном направлении продолжается.