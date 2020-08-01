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Более одного гектара конопли уничтожили в Ялуторовском районе

Общество, 12:38 24 августа 2020

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1 тыс. 200 кв. метров дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Ялуторовском районе. Выкашивание наркосодержащего растения проведено в рамках акции "Мак-2020", сообщает региональное управление МВД России.

Главная цель мероприятия – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.

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Землевладельцев или землепользователей, которые не уничтожают растения, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказывают штрафом: на граждан до 2 тыс. рублей, на юридических лиц – до 40 тыс. рублей.

За незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений по ст. 231 УК РФ предусмотрено лишения свободы на срок до восьми лет.

Полицейские призывают граждан не оставаться в стороне и сообщать в полицию какую-либо информацию о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств растительного происхождения. Работа в данном направлении продолжается.

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# конопля , полиция

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