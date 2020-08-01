В Госдуме пояснили, что такое фейковые новости и как с ними бороться

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Критерии опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством Генеральной прокуратуры "исходя из новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими последствиями".

Комментарии профильных комитетов Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и по государственному строительству и законодательству закона, вступившего в силу 18 марта 2019 года, размещены на официальном сайте российского парламента.

В соответствии с принятым законом фейковая, или "недостоверная общественно значимая информация" - это информация, распространяемая "под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Ее распространение запрещается в информационно-телекоммуникацио нных сетях, в том числе в интернете. "Аналогичный запрет, - отмечено в сообщении, - предусмотрен, например, для призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несанкционированных массовых акциях".

"Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут Генеральный прокурор РФ и его заместители в рамках своей компетенции. В то же время их решение можно будет оспорить в суде, — пояснили в комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. - Если в публикации содержится то или иное утверждение и оно подкреплено доказательными аргументами, то признать его фейковым будет затруднительно. Кроме этого, поскольку решение будет приниматься на уровне федеральных руководителей прокуратуры, возможности произвола на региональном уровне будут ограничены".

Генеральный прокурор или его заместители, в случае обнаружения в сетевом издании недостоверной и общественно опасной информации, обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

Роскомнадзор в свою очередь обращается к руководству редакции интернет-издания, после чего оно должно незамедлительно фейковую информацию удалить. В случае же, если редакция незамедлительно не удалила указанную информацию, Роскомнадзор, как гласит норма закона, "направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию".

Штрафы, в соответствии с поправками в КоАП, грозят как за распространение фейковых новостей в СМИ, так и в интернете. При этом штрафы различаются в зависимости от тяжести последствий, которые наступили в результате распространения дезинформации.

За первое распространение информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может составить для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Повторное совершение либо распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности может наказываться штрафами для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Наконец, в случае, если распространение фейковой информации повлекло за собой "смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности" штрафы могут составить уже для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей.

В комитете по государственному строительству и законодательству подчеркнули, что основная цель данных штрафов — профилактическая, с этим и было связано их увеличение при доработке законопроекта.

"Предлагаемая административная ответственность должна стать механизмом предупреждения деяний", — отметили там. - При этом в законе отдельно оговаривается, что "правонарушением является распространение заведомо недостоверной информации, иными словами должен быть доказан умысел".

"Если гражданин делает репост того, что ему показалось достоверным, — это не является нарушением. Но если пользователь сознательно создает и публикует фейковую новость – это подпадает под действие статьи КоАП", — разъяснили в комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Новым законом определены полномочия органов полиции по возбуждению вышеуказанных административных дел наряду с Роскомнадзором. Рассматривать дела будут суды. При этом предусматривается уведомление органов прокуратуры РФ обо всех случаях возбуждения дел в течение 24 часов. Такой механизм позволит исключить злоупотребления.

Срок давности по расследованию таких дел составит до одного года.