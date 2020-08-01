Сергей Кравцов ответит онлайн на вопросы педагогов

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Прямая трансляция Федерального педагогического совета для педагогов страны пройдет 26 августа в социальной сети "Одноклассники" Минпросвещения России, начало в 10 часов (по мск), сообщает министерство.

Участники обсудят актуальные вопросы, связанные с результатами ЕГЭ, началом учебного года.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ответит на вопросы учителей из всех регионов, поделится информацией о дальнейших шагах по поддержке педагогического сообщества и о программах подготовки и повышения квалификации, в том числе по цифровой грамотности.

Особое внимание уделят теме совместной работы с Роспотребнадзором по защите здоровья участников образовательного процесса.