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Сергей Кравцов ответит онлайн на вопросы педагогов

Общество, 09:12 25 августа 2020

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Прямая трансляция Федерального педагогического совета для педагогов страны пройдет 26 августа в социальной сети "Одноклассники" Минпросвещения России, начало в 10 часов (по мск), сообщает министерство.

Участники обсудят актуальные вопросы, связанные с результатами ЕГЭ, началом учебного года.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ответит на вопросы учителей из всех регионов, поделится информацией о дальнейших шагах по поддержке педагогического сообщества и о программах подготовки и повышения квалификации, в том числе по цифровой грамотности.

Особое внимание уделят теме совместной работы с Роспотребнадзором по защите здоровья участников образовательного процесса.

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# Минпросвещения РФ , Сергей Кравцов

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