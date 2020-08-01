В поселке Винзили открыли памятные доски участникам Великой Отечественной войны

| Фото: пресс-служба главы Тюменского муниципального района | Фото: пресс-служба главы Тюменского муниципального района

Четыре мемориальные доски, посвященные участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и людям, чью жизнь опалила война, открыли в пос. Винзили 24 августа.

На таблички нанесли 205 имен. Мемориальные доски разместили на заборе старого, ныне закрытого, кладбища. Памятные знаки появились благодаря реализации проекта "Чтобы помнили", инициатором которого выступает комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района. Как рассказала автор идеи Наталья Кибирева, около 45% захоронений на территории данного некрополя составляют погребения участников Великой Отечественной войны. В годы войны из поселка Винзили и деревни Тюлькино на фронт были призваны 224 человека. Погибшими и пропавшими без вести числятся 83 человека.

"У нас не было никаких сведений о кладбище, реестра захоронений не нашли. Мы сами провели опись могил — сначала на бумажном носителе, потом оцифровывали. На мемориальных табличках написаны имена и фамилии, чьи жизни опалила война. Мы сделали так, поскольку не знаем точно, сколько человек, чьи имена попали на доски, — ветераны Великой Отечественной войны, кто из них — участник трудового фронта. На мемориальных табличках отобразили имена людей, родившихся до 1927 года. Решили дать общее название "лица, чью жизнь опалила война"", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Наталья Кибирева.

Отметим, проект "Чтобы помнили" стартовал в 2019 году. Он заручился грантовой поддержкой конкурса "Творить добро просто". На его реализацию выделили 100 тыс. рублей. Также в рамках проекта волонтеры прибрались на кладбище, облагородили территорию, привели в надлежащий вид надгробия.

Инна Пахомова