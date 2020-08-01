Для детей и подростков в Викулово подготовили более 20 кружков и студий

Фото из группы Викуловского центра творчества во ВКонтакте Фото из группы Викуловского центра творчества во ВКонтакте

Более 20 кружков и студий открыли набор воспитанников в Викуловском центре творчества на новый учебный год.

Ребят приглашают заняться вокалом, хореографией, прикладным творчеством, робототехникой, рисованием. Также здесь будет работать логопедическая группа для ребят от 4 до 7 лет, православное объединение "Истоки", студии раннего развития для дошкольников и группа для подготовки к школе.

Ребят постарше ждут на занятиях по лего-конструированию. С 10 лет дети могут поработать с электронным конструктором. Естественно-научное и экологическое направления представлены кружками "Юный исследователь", "ЭкоМир", "Вилладж Лаб", "Мир волшебства".

Объединение "Город мастеров" приглашает ребят от 7 до 12 лет. Здесь научат мастерить чердачные игрушки, обереговых кукол, поделки из воздушного пластилина и бросового материала. Еще одна студия – "Юный мультипликатор", ее участники будут учиться создавать пластилиновые мультфильмы.

Девочкам предлагают освоить боди-балет. Это направление в фитнесе, основанное на упражнениях из классической хореографии и пилатеса. Боди-балет развивает гибкость, грациозность и улучшает осанку.

Большой популярностью среди ребят пользуется объединение "Детская патрульная служба". Ребята изучают правила дорожного движения и активно призывают к этому других. Викуловские ЮИДовцы регулярно занимают призовые места на областных слетах и конкурсах.

Приемная комиссия работает с 24 по 28 августа с 8 до 17 часов.

Евгения Шевцова