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Уличные театры России дали представления в тобольских дворах

Общество, 16:05 24 августа 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Уличный театральный фестиваль "Сны улиц" прошел в шести дворах Тобольска, сообщают организаторы мероприятия.

Жители микрорайонов познакомились с разнообразием уличного театрального искусства от артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Тюмени и Тобольска. За спектаклями можно было наблюдать из окон, с балконов и на территории дворов на безопасной дистанции.

Стартовал фестиваль в сквере Ершова. Здесь состоялось шествие персонажей из спектакля "Сказки народов севера" от тобольского Свободного молодежного театра.

В 7 микрорайоне зрители увидели перформанс "Insectum sapiens (Мотылек разумный)" от тюменского театра "Чудейство". Артисты устроили шествие на ходулях о смысле жизни, заблуждениях и стремлении жить в мире. Авторский театр из Москвы "Эскизы в пространстве" показал жителям шестого микрорайона уличное шествие "Затерянный караван".

В 15 микрорайоне прошел музыкальный перформанс с барабанами "Кракатау Батукада" от тюменской студии барабанов "Полиритмия". Коллектив создал атмосферу праздника с помощью барабанов разных стран и народов.

В 4 микрорайоне состоялось интерактивное уличное шоу "Моллюск Ревю" от Санкт-Петербургского театрального товарищества "КОМИК-ТРЕСТ". По улицам двигались огромные улитки, устраивая игры, танцы и даже спринтерский забег.

Жители 7а микрорайона увидели уличное шествие "Между завтра и вчера" от самарского театра "Пластилиновый дождь". Персонажи сели за руль диковинного велосипеда и вместе со зрителем отправились в невероятное путешествие.

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# Сны улиц , Тобольск

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