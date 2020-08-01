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Ялуторовская прокуратура заблокировала сайта по продаже справок

Общество, 16:49 24 августа 2020

Генпрокуратура РФ | Фото: Генпрокуратура РФ

Сайты, торгующие справками 2-НДФЛ, заблокированы по искам Ялуторовской прокуратуры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В интернете было выявлено 14 ресурсов, торгующих фальшивыми справками 2-НДФЛ. Как правило, их покупали, чтобы незаконно получить кредит в банке.

Ялуторовская межрайонная прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Доступ к противоправной информации заблокирован.

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# блокировка , сайты

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