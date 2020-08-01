Ялуторовская прокуратура заблокировала сайта по продаже справок
| Фото: Генпрокуратура РФ
Сайты, торгующие справками 2-НДФЛ, заблокированы по искам Ялуторовской прокуратуры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В интернете было выявлено 14 ресурсов, торгующих фальшивыми справками 2-НДФЛ. Как правило, их покупали, чтобы незаконно получить кредит в банке.
Ялуторовская межрайонная прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Доступ к противоправной информации заблокирован.