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Тюменское звено газодымозащитной службы представит регион в УФО

Общество, 18:27 24 августа 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарные звена газодымозащитной службы специализированной пожарно-спасательной части Тюмени одержали победу в областных соревнованиях, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Состязания прошли на базе 15-й пожарно-спасательной части гарнизона пожарной охраны Тюмени. Газодымозащитники включались в аппараты, проходили огневую полосу, извлекали из завала человека, оказывали ему первую помощь и транспортировали до скорой. Также проводили боевое развертывание от автоцистерны с подачей ствола на третий этаж учебной башни,

Коллектив пожарных 24-го пожарно-спасательного отряда из Ялуторовска занял третье место, вторыми стали пожарные 32-го отряда Тюмени. Победители из специализированной пожарно-спасательной части представят Тюменскую область на соревнованиях УФО.

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