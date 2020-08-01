День открытых дверей прошел в Доме сопровождаемого проживания в Успенке

| Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте | Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте

Экскурсию для гостей провели руководитель и подопечные Дома сопровождаемого проживания в с. Успенка Тюменского района, сообщает Тобольская митрополия.

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Вячеслав Горшков и заместитель главы сельского поселения Оксана Манькова разрезали красную ленту и торжественно вручили ее руководителю проекта "Дом сопровождаемого проживания в Успенке" Анастасии Сергеевой.

| Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте | Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте

Напомним, в июне 2020 года приход храма выиграл президентский грант на развитие проекта. Он предполагает организацию проживания для небольшой группы лиц с ментальной инвалидностью, нуждающихся в периодическом сопровождении, обустройство церковно-приходского частного дома и приусадебного земельного участка в соответствии с потребностями подопечных, организацию их дневной занятости, быта и досуга, создание условий для социальной адаптации и интеграции молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в церковно-приходскую и общественную жизнь, подготовка к самостоятельной жизни в будущем.

Руководитель Дома сопровождаемого проживания Анастасия Сергеева провела экскурсию по дому и показала оборудование, купленное за счет средств президентского гранта: горку, качели, беседку, песочницу и газонокосилку.

Встреча завершилась чаепитием на свежем воздухе. На прощание подопечные проекта вручили почетным гостям магниты с пожеланиями, сделанные своими руками.