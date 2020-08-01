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Тобольский БК "Нефтехимик" узнал соперников по Кубку России

Спорт, 11:24 25 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский БК "Нефтехимик" примет участие в квалификационном раунде Кубка России среди мужских команд с 25 по 29 сентября.

Кроме тоболяков в группу "С" вошли "Металлург" (Магнитогорск), "Барнаул" из Алтайского края, пермская "ПАРМА-М" и "Енисей-2" из Красноярского края. Как рассказал главный тренер тоболяков Дмитрий Тараканов, все соперники по группе достаточно серьезные.

"Металлург - сильный коллектив, который традиционно претендует на высокие места в нашем дивизионе. Барнаул в этом году ставит серьезные задачи и сильно обновили состав. Игры с молодежными командами Перми и Красноярска тоже не станут легкой прогулкой", - отметил Дмитрий Тараканов.

Всего в четырех группах квалификационного раунда сыграют 19 команд. В плей-офф выйдут победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места.

БК "Нефтехимик" начал подготовку к предстоящему сезону 17 августа. Состав команды укомплектован на 80 %. Дмитрий Тарканов выразил уверенность, что до конца месяца команда соберется в полном составе и приступит к полноценным тренировкам.

Евгений Новоселов

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# баскетбол , БК Нефтехимик

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