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Призеров школьной баскетбольной лиги чествовали в Тюменском районе

Спорт, 09:24 26 августа 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Детский баскетбольный клуб "Юниор" из пос. Винзили стал призером федерального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" УФО, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

Церемония награждения прошла на площади перед Центром культуры и досуга "Вернисаж". На ней присутствовали друзья и родственники юных баскетболистов. Поздравил ребят заслуженный мастера спорта России, двукратный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко. Он пожелал юным баскетболистам не останавливаться на достигнутом и далее штурмовать вершины спортивного олимпа.

Слова напутствия также произнес директор Областной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Паутов.

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# баскетбол , Винзили , КЭС-БАСКЕТ

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