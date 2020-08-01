Призеров школьной баскетбольной лиги чествовали в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Детский баскетбольный клуб "Юниор" из пос. Винзили стал призером федерального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" УФО, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

Церемония награждения прошла на площади перед Центром культуры и досуга "Вернисаж". На ней присутствовали друзья и родственники юных баскетболистов. Поздравил ребят заслуженный мастера спорта России, двукратный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко. Он пожелал юным баскетболистам не останавливаться на достигнутом и далее штурмовать вершины спортивного олимпа.

Слова напутствия также произнес директор Областной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Паутов.