Призеров школьной баскетбольной лиги чествовали в Тюменском районе
Детский баскетбольный клуб "Юниор" из пос. Винзили стал призером федерального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" УФО, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.
Церемония награждения прошла на площади перед Центром культуры и досуга "Вернисаж". На ней присутствовали друзья и родственники юных баскетболистов. Поздравил ребят заслуженный мастера спорта России, двукратный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко. Он пожелал юным баскетболистам не останавливаться на достигнутом и далее штурмовать вершины спортивного олимпа.
Слова напутствия также произнес директор Областной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Паутов.