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Тюменцев ждут на кинодискотеке на площади в Тарманах

Общество, 08:51 26 августа 2020

центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (архив) | Фото: центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (архив)

Принять участие в кинодискотеке с интересными тематическими конкурсами могут тюменцы, которые придут на познавательную программу "Чудеса кинематографа" 26 августа в 11 часов, сообщают организаторы.

Мероприятие, посвященное Дню российского кино, развернется на площади мкр. Тарманы (ул. Малышева, 24).

"Ребята поучаствуют в викторине по теме киноискусство, вспомнят любимые фильмы и героев этих кинолент. Каждый желающий сможет принять участие в киноэкспромте и кинодискотеке с интересными тематическими конкурсами", — рассказали в департаменте культуры администрации Тюмени.

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# дети , отдых , Тарманы

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