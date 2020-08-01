В строительстве школ и дорог заняты студенты из Тюмени,Тобольска и Ишима

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

120 бойцов из восьми студенческий стройотрядов участвуют в трудовом проекте "Дружба-2020". Они трудились на строительстве детских садов и школы в Салехарде, ремонте корпусов Тюменского индустриального университета в Тюмени и Тобольске, в цехах "Завода ЖБИ-3", на благоустройстве дворовых территорий и строительстве набережной Тюмени, сообщает ТИУ.

"Дружба–2020" объединила учащихся из учебных заведений Тюмени, Ишима и Тобольска. Студенческие строительные отряды работают в Салехарде на объектах компании "Мостострой-11".

"Сложного сейчас уже ничего нет, но по началу было трудно приспособится к двенадцатичасовому рабочему дню. Да и работа с непривычки была тяжелая: очистка свай от бетона, заливка бетона, работа со щебнем. Радует, что дают разную работу и скучать не приходится, - рассказал командир студенческого строительного отряда "Олимп" Денис Кулешов. - Пока погулять по городу не успели, видели город из окна вахтовки: Салехардский мост, Стела 66 параллели".

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Косметическим ремонтом корпусов, общежитий ТИУ в Тюмени и Тобольске занимаются 64 бойца студенческих строительных отрядов опорного вуза: расшивают трещины, грунтуют их, штукатурят, шпаклюют и красят.

"Когда сам поработаешь на ремонте корпусов, начинаешь ценить труд и по-другому относиться к университету, он становится настоящим домом, где хочется поддерживать порядок и учиться", - отметил командир Штаба студенческих отрядов ТИУ Антон Шигапов.

Опытный боец студенческих отрядов Юлия Тюленева, которая после двух трудовых проектах Госкорпорации "Росатом" устроилась работать в калининградский филиал компании, руководила стройкой с самой западной точки страны дистанционно.

"Бесспорно, для меня целина в офлайне лучше. Ничто не может заменить живое общение, спевки под гитару, общие мероприятия, знакомства с другими отрядами. Именно так можно прочувствовать всю романтику отрядного движения, - говорит Юлия Тюленева. – Однако студенческая стройка "Дружба-2020" помогла мне прокачать организационные навыки в режиме онлайн. Я поняла, что даже находясь за тысячи километров от ребят, имея хорошую команду, обретаешь полное спокойствие, холодный разум и спокойно решаешь все возникшие проблемы".