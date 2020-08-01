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Лауреаты олимпиады "Я - профессионал" стали магистрантами Тюменского госуниверситета

Общество, 18:45 25 августа 2020

news.utmn.ru

11 лауреатов олимпиады "Я – профессионал" стали магистрантами Политехнической школы ТюмГУ. 100 заявок на 25 бюджетных мест магистерской программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" поступило в 2020 г., сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В 2019 г. магистрантами программы концептуального инжиниринга было семь лауреатов олимпиады "Я - профессионал".

В числе абитуриентов Политехнической школы ТюмГУ оказались серебряный медалист, два победителя и восемь призеров всероссийской олимпиады. Они имеют дипломы бакалавров Томского политехнического университета, Горного университета Санкт-Петербурга, Сибирского федерального университета, Красноярск, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Удмуртского государственного университета.

Магистерская программа "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" – совместный продукт ученых и специалистов Тюменского государственного университета и ПАО "Газпром нефть". Она реализуется в Политехнической школе ТюмГУ с 2016 года, при этом высококлассные специалисты компании, в том числе Топ-менеджеры, непосредственно участвуют в образовательном процессе.

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# магистратура , ТюмГУ

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