Лауреаты олимпиады "Я - профессионал" стали магистрантами Тюменского госуниверситета

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11 лауреатов олимпиады "Я – профессионал" стали магистрантами Политехнической школы ТюмГУ. 100 заявок на 25 бюджетных мест магистерской программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" поступило в 2020 г., сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В 2019 г. магистрантами программы концептуального инжиниринга было семь лауреатов олимпиады "Я - профессионал".

В числе абитуриентов Политехнической школы ТюмГУ оказались серебряный медалист, два победителя и восемь призеров всероссийской олимпиады. Они имеют дипломы бакалавров Томского политехнического университета, Горного университета Санкт-Петербурга, Сибирского федерального университета, Красноярск, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Удмуртского государственного университета.

Магистерская программа "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" – совместный продукт ученых и специалистов Тюменского государственного университета и ПАО "Газпром нефть". Она реализуется в Политехнической школе ТюмГУ с 2016 года, при этом высококлассные специалисты компании, в том числе Топ-менеджеры, непосредственно участвуют в образовательном процессе.