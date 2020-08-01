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В Тобольске откроют обновленный сквер Речников

Общество, 09:20 27 августа 2020

департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

Обновленный сквер Речников откроют в тобольском микрорайоне Иртышский 30 августа.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в администрации Тобольска, работы по ремонту и благоустройству сквера стартовали в июне 2020 года. Строители обновили обелиск погибшим речникам в годы Великой Отечественной войны, на мемориальных плитах восстановили 119 фамилий тоболяков. Также в сквере полностью заменили старую брусчатку, поставили новые бордюры, заменили освещение по всему периметру парка, установили скамейки и урны, разбили цветники.

Торжественное открытие сквера начнется в 14 часов 30 августа. Запланировано проведение мастер-классов, пройдет детская игровая программа, состоится проект "Фотосушка". Для собравшихся выступят артисты ДК "Речник".

Евгений Новоселов

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# скверы , Тобольск

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