В Тюменской области более пяти тысяч водителей остались без прав

| Фото: ГАИ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГАИ Тюменской области во ВКонтакте

Более 5,5 тыс. водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лишились водительских прав с начала 2020 года в Тюменской области, сообщает региональная ГИБДД.

За аналогичный период прошлого года таких водителей было на 100 человек меньше. За семь месяцев 2020 года в регионе произошло 106 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 13 человек, 163 человека ранены. При этом число погибших, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 57 %.

За управление транспортом в состоянии опьянения, либо отказе от прохождения освидетельствования на алкоголь и наркотики, предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от 18 до 24-х месяцев и штраф в 30 тыс. рублей. В случае повторного задержания водителя ожидает уголовная ответственность. Она предполагает штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

За последние годы более 20 водителей региона получили реальные сроки за повторную пьяную езду.