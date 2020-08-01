Тюменский проект электрической платформы представили на форуме "Армия"

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Доцент ТИУ, эксперт федерального реестра экспертов направления "Транспортные и космические системы" Илья Анисимов представил проект электрической платформы "ElectroRoboBase" на форуме "Армия-2020", который открылся на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино", сообщает пресс-служба опорного вуза.

Проект разработан совместно с руководителем центра робототехники студенческой инновационной платформы Вадимом Костиным и его сотрудником Станиславом Евстроповым, а также старшим преподавателем кафедры электроэнергетики Владимиром Орловым.

Разработка предназначена для перевозки груза и выполнения сопутствующих операций, таких как уборка снега, пахота, бурение, забор проб грунта, кошение травы и т.д., при помощи навесного оборудования, используя для перемещения электрическую тягу.

Платформа может передвигаться как по дорогам с твердым покрытием, так и по пересеченной местности, в том числе в закрытых помещениях и складах. Она может выполнять функцию PowerBank для заряда других электрических систем, работать дистанционного от пульта и кругового обзора.