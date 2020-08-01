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За долги по коммуналке тюменка не смогла продать квартиру

Общество, 13:36 25 августа 2020

ФССП России во ВКонтакте | Фото: ФССП России во ВКонтакте

Жительница Тюмени задолжала за коммунальные услуги 220 тыс. рублей. Четыре исполнительных производства завели на нее судебные приставы. Рассчиталась женщина по долгам только после решения переехать в другой город, сообщает региональное управление ФССП.

"При оформлении документов на продажу квартиры в Росреестре она узнала, что судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия. Должнице пришлось в кратчайшие сроки изыскать необходимые средства, оплатив весь долг полностью, а также семь процентов от суммы исполнительского сбора", - рассказала судебные приставы.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, тюменка смогла беспрепятственно продать свое имущество.

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# судебные приставы

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