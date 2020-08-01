За долги по коммуналке тюменка не смогла продать квартиру
Жительница Тюмени задолжала за коммунальные услуги 220 тыс. рублей. Четыре исполнительных производства завели на нее судебные приставы. Рассчиталась женщина по долгам только после решения переехать в другой город, сообщает региональное управление ФССП.
"При оформлении документов на продажу квартиры в Росреестре она узнала, что судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия. Должнице пришлось в кратчайшие сроки изыскать необходимые средства, оплатив весь долг полностью, а также семь процентов от суммы исполнительского сбора", - рассказала судебные приставы.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, тюменка смогла беспрепятственно продать свое имущество.