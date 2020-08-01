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Пешеходам и водителям Тобольска напомнили правила безопасного движения

Общество, 16:43 25 августа 2020

фото пресс-службы администрации Тобольска | фото пресс-службы администрации Тобольска

Юные инспекторы движения, родители и представители общественности стали участниками акции "Безопасный переход", которая прошла в Тобольске. Они напомнили горожанам о соблюдении правил дорожного движения, сообщает администрация Тобольска.

В центре города вблизи пешеходных переходов ребята вместе с начальником ГИБДД Сергеем Кравцовым, "родительским патрулем" и членом совета общественных организаций Фаязом Музафаровым призвали пешеходов и водителей к взаимоуважению и соблюдению правил дорожного движения.

Пешеходам напомнили о необходимости отказа от использования гаджетов при движении и внимательности при переходе через дорогу. Им также вручили информационные листовки.

Водителей призвали к снижению скорости и соблюдению правил проезда пешеходных переходов. Участники акции раздали автолюбителям памятки, разъясняющие необходимость заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и быть готовыми вовремя остановиться и пропустить пешехода.

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# акция , безопасность дорожного движения , водители , ГИБДД Тюменской области , пешеходы

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