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Тюменским интеллектуалам предлагают отправиться вокруг света

Общество, 08:15 27 августа 2020

"Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте

Тюменцам предлагают поучаствовать в квизе "Вокруг света не покидая дома". Игра пройдет в режиме онлайн 27 августа, сообщает интеллектуальное движение Тюменской области.

Участников ждут шесть блоков по 5 разнообразных заданий. Будут не только тестовые, но и открытые, визуальные и аудио вопросы. Посвящены они традиционной и современной культуре разных стран. Гидом по вопросам станет Анастасия Долгих.

Участникам квиза необходимо зарегистрироваться на сайте www.open-quiz.com. Игра стартует в 21 час по местному времени. Участие бесплатное.

Три победителя получат призы от интеллектуального движения Тюменской области.

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# интеллектуальные игры , квиз

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