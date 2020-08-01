Тюменским интеллектуалам предлагают отправиться вокруг света

| Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте

Тюменцам предлагают поучаствовать в квизе "Вокруг света не покидая дома". Игра пройдет в режиме онлайн 27 августа, сообщает интеллектуальное движение Тюменской области.

Участников ждут шесть блоков по 5 разнообразных заданий. Будут не только тестовые, но и открытые, визуальные и аудио вопросы. Посвящены они традиционной и современной культуре разных стран. Гидом по вопросам станет Анастасия Долгих.

Участникам квиза необходимо зарегистрироваться на сайте www.open-quiz.com. Игра стартует в 21 час по местному времени. Участие бесплатное.

Три победителя получат призы от интеллектуального движения Тюменской области.