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Джигитовку и конкур представят воспитанники ишимского клуба "Кентавр"

Общество, 15:02 30 августа 2020

конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

30 воспитанников ишимского конного клуба "Кентавр" представят различные виды конного спорта зрителям в день открытых дверей 29 августа. Начало в 14 часов. Самыми зрелищными станут джигитовка и конкур.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила культорганизатор конного клуба "Кентавр" Ариадна Лынник.

День открытых дверей - традиция конного клуба, которая началась в 2017 году.

В этот раз, как отметили организаторы, основной упор будет сделан на показательные выступления юных наездников и детей-инвалидов, занимающихся иппотерапией в проекте "На лошадке в здоровую жизнь". Дети-инвалиды представят зрителям костюмированные выступления, то есть каждый будет одет в костюм какого-то персонажа: принцессы, зайчики и так далее. Кроме того, можно будет полюбоваться выставкой детских рисунков.

"Во время показательных выступлений, в перерывах между номерами, зрители смогут принять участие в веселых конкурсах и получить призы.Также все, кто придет на праздник, смогут бесплатно посетить наш мини-зоопарк, пообщаться с животными, угостить их вкусняшками", - говорит Ариадна Лынник.

Для гостей конного клуба будет организовано катание на лошадях, фотозоны, батут. В фудзоне можно будет приобрести шашлык, выпечку, сладкую вату, поп-корн и напитки.

Анжела Лебедева

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# иппотерапия , Ишим , кони , конноспортивный клуб

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