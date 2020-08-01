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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более ста водителей в Тюмени сняли тонировку с автомобилей

Общество, 16:45 25 августа 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Более 100 водителей в Тюмени сняли тонировку со стекол автомобилей в ходе акции "Тонировка" 25 августа.

По информации региональной ГИБДД, 15 автомобилистов не стали снимать тонирующую пленку, им выписаны требования об устранения причин и условий, не соответствующих безопасности дорожного движения. Эти водители должны растонировать свои машины в течение трех дней.

Автоинспекторы отстранили от управления транспортом трех водителей в состоянии опьянения, коэффициент светопропускания стекол их автомобилей также не соответствовал ГОСТ. Водитель, ехавший по ул. 30 лет Победы, 122 на автомобиле RENAULT Logan, был самым пьяным – показания алкотестера составили 0,89 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На въезде в пос. Березняки на ул.Ореховой, 32, водитель "Лады" десятой модели прошел освидетельствование на алкоголь с результатом 0,44 мг алкоголя. Еще один автомобилист отказался от освидетельствования на состояние опьянения на 29-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, он управлял "Ладой" 12-й модели.

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# акция , ГИБДД

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