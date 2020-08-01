  • 26 августа 202026.08.2020среда
  • USD74,5126
    EUR88,0590
  • В Тюмени 19..21 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские педагоги получат надбавки за классное руководство

Общество, 09:35 26 августа 2020

Министерство просвещения ВК | Фото: Министерство просвещения ВК

С 1 сентября учителя будут получать дополнительную надбавку в 5 тыс. рублей за классное руководство. С соответствующей инициативой в послании выступил президент РФ Владимир Путин.

Рассказываем, какие еще надбавки и льготы есть у педагогов.

Предоставление льгот преподавателям регулируется ФЗ "Об образовании", а также региональными правовыми актами.

Среди основных льгот можно выделить следующие:

• сокращенная рабочая неделя. Разным категориям учителей устанавливается рабочая неделя от 18 до 36 часов. Остальные часы оплачиваются дополнительно;

• увеличенный трудовой отпуск, который варьируется от 42 до 56 календарных дней в год. Для учителей, работающих на Крайнем Севере, их число увеличено до 80 дней. Кроме того, педагог может получить годовой отпуск за свой счет с сохранением за ним его должности;

досрочный выход на пенсию;

• доплаты за звание "Заслуженный учитель РФ", которые составляют не менее 15% от оклада. Кроме того, такие учителя при выходе на пенсию могут также получить звание "Ветеран труда" и в связи с этим дополнительные льготы и ежемесячные выплаты;

• льготы на транспорт. Они устанавливаются региональными правовыми актами и могут меняться от региона к региону;

• льготы на оплату услуг ЖКХ. Такие льготы, например, получают учителя, постоянно проживающие и работающие в сельской местности.

Существуют и другие надбавки. Так, в некоторых субъектах Федерации учителя получают доплаты за проведение экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, проверку тетрадей, внеклассную работу, занятия с группой продленного дня.

Дополнительные преференции предусмотрены также для молодых специалистов. Педагоги, только что закончившие вуз и выбравшие для себя профессию учителя, могут рассчитывать на единовременное пособие, размер которого зависит от региона, а также, например, на предоставление им социального жилья или различные льготы при оформлении ипотеки, сообщает пресс-служба Госдумы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госдума , льготы , надбавки , учителя

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 26.08.2020Новое здание школы №30 в Тюмени будет в пять раз больше старого
09:46 26.08.2020Многоквартирный дом в Тюмени оказался под угрозой обрушения
09:35 26.08.2020Тюменские педагоги получат надбавки за классное руководство
09:02 26.08.2020Скульптурную композицию "Ершов и дети" откроют у Тюменского театра кукол