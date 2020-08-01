Тюменские педагоги получат надбавки за классное руководство

| Фото: Министерство просвещения ВК | Фото: Министерство просвещения ВК

С 1 сентября учителя будут получать дополнительную надбавку в 5 тыс. рублей за классное руководство. С соответствующей инициативой в послании выступил президент РФ Владимир Путин.

Рассказываем, какие еще надбавки и льготы есть у педагогов.

Предоставление льгот преподавателям регулируется ФЗ "Об образовании", а также региональными правовыми актами.

Среди основных льгот можно выделить следующие:

• сокращенная рабочая неделя. Разным категориям учителей устанавливается рабочая неделя от 18 до 36 часов. Остальные часы оплачиваются дополнительно;

• увеличенный трудовой отпуск, который варьируется от 42 до 56 календарных дней в год. Для учителей, работающих на Крайнем Севере, их число увеличено до 80 дней. Кроме того, педагог может получить годовой отпуск за свой счет с сохранением за ним его должности;

досрочный выход на пенсию;

• доплаты за звание "Заслуженный учитель РФ", которые составляют не менее 15% от оклада. Кроме того, такие учителя при выходе на пенсию могут также получить звание "Ветеран труда" и в связи с этим дополнительные льготы и ежемесячные выплаты;

• льготы на транспорт. Они устанавливаются региональными правовыми актами и могут меняться от региона к региону;

• льготы на оплату услуг ЖКХ. Такие льготы, например, получают учителя, постоянно проживающие и работающие в сельской местности.

Существуют и другие надбавки. Так, в некоторых субъектах Федерации учителя получают доплаты за проведение экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, проверку тетрадей, внеклассную работу, занятия с группой продленного дня.

Дополнительные преференции предусмотрены также для молодых специалистов. Педагоги, только что закончившие вуз и выбравшие для себя профессию учителя, могут рассчитывать на единовременное пособие, размер которого зависит от региона, а также, например, на предоставление им социального жилья или различные льготы при оформлении ипотеки, сообщает пресс-служба Госдумы.